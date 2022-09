Eine Artistin, die auf dem Wasser tanzt

Franz Oberleitner, Nationaltrainer der Wasserskisportler, ist rundum happy: „Wir sind überglücklich, weil wir endlich einmal eine Medaille im Team gewonnen haben.“ Stätte des Glücksmoments war Recetto im norditalienischen Piemont, wo kürzlich die Europameisterschaft ausgetragen wurde. Das österreichische Sextett fuhr und sprang Bronze ein.

Wesentlichen Anteil daran hatte Nicola „Nici“ Kuhn vom WSV Linz-Donau. Sie gewann überdies im Figurenlauf Bronze. Tags zuvor war sie 23. geworden. Nach dem U21-Titel im Vorjahr sei es zwar ihr großes Ziel gewesen, auch in der Allgemeinden Klasse – „bei den Großen“ – eine Medaille zu holen. „Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass es schon heuer so weit ist.“ „Bei einer EM ist es vielleicht nicht so wichtig, die absolut Beste zu sein, sondern die Beste an diesem Tag“, sagt Coach Oberleitner.