Einbruchsserie in Linz: Mann zu drei Jahren Haft verurteilt

Ein 53-jähriger Serbe, der von September bis Dezember 2019 an einer Einbruchsserie im Bezirk Linz-Land beteiligt gewesen sein soll, hat am Mittwoch im Landesgericht Linz drei Jahre Haft ausgefasst. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Anfang September 2019 war es im Bezirk Linz-Land zu einer Häufung von Einbrüchen gekommen. Die Täter hebelten meist mit Werkzeugen Fenster oder Terrassentüren auf. Für insgesamt 20 Taten – bei denen mehr als 102.000 Euro erbeutet wurden – musste sich der Serbe am Mittwoch vor Gericht verantworten.

Aufmerksam wurden die Ermittler auf den Serben aufgrund von DNA-Spuren. Zwölf Einbrüche in Wohnhäuser sowie weitere in Geschäftslokale und eine Ordination legte die Anklage dem Mann und einem noch unbekannten Komplizen zur Last. Bei einigen der Taten sei es beim Versuch geblieben.