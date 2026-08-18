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Oberösterreich

Einbruchsserie im Bezirk Vöcklabruck: Verdächtiger festgenommen

49-Jähriger soll 13 Einbrüche verübt haben. Er wurde auf frischer Tat ertappt.
18.08.2026, 09:32

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Eine Polizistin steht vor einem Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht und trägt eine Warnweste.

Im Bezirk Vöcklabruck ist ein mutmaßlicher Serientäter festgenommen worden. Dem 49-Jährigen werden nach Polizeiangaben vom Dienstag 13 Einbruchsdiebstähle zur Last gelegt. Der Mann wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Weitere Ermittlungen sind im Gang.

Einbruch in Waffengeschäft in Freistadt: 200 Waffen sichergestellt

Der 49-jährige Einheimische war am Samstag in den frühen Morgenstunden auf frischer Tat auf einem Firmenareal ertappt worden. Als er flüchten wollte, wurde er von einem Beamten der Polizeiinspektion Frankenburg eingeholt und zu Boden gebracht. Der Polizist erlitt dabei leichte Verletzungen.

Diebesgut sichergestellt

Weil der Verdächtige weder Dokumente bei sich hatte noch seinen Namen angeben wollte, führten letztlich erst Fingerabdrücke zu seiner Identität. Der Oberösterreicher soll Einbrüche in zwei Industriegebieten im Bezirk Vöcklabruck verübt haben, so die Polizei. Diverses Diebesgut ist sichergestellt worden.

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Agenturen  | 

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