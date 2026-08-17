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Oberösterreich

Cobra-Einsatz: Nächtlicher Einbruch in Waffengeschäft in Freistadt

Fahndung nach vier Tätern - Großteil der Beute wurde im Zuge der Fahndung sichergestellt.
17.08.2026, 14:11

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Zwei Polizisten der Cobra mit taktischer Ausrüstung und Gewehren.

Ein Waffengeschäft im oberösterreichischen Freistadt ist am Montag der Schauplatz eines nächtlichen Einbruchs gewesen. Vier Täter waren laut Polizei am Werk. Der Großteil der Beute dürfte sichergestellt worden sein. Nach dem Quartett wird gefahndet. Sondereinheiten wie das EKO-Cobra rückten aus. Das Landeskriminalamt Oberösterreich hat die Ermittlungen übernommen.

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Überwachungskamera filmte die Tat

Einer Polizeisprecherin zufolge war der Einbruch gegen 4.40 Uhr verübt worden. Auf Überwachungskameras seien vier Täter zu sehen. Das Quartett habe mehrere Schusswaffen aus dem Geschäft transportiert, wurde der APA auf Anfrage mitgeteilt.

Der Sprecherin zufolge ist im Nahbereich des Tatortes wohl ein Großteil der Waffen sichergestellt worden. Das Ergebnis einer Inventur durch den Geschäftsinhaber stand noch aus.

Oberösterreich
Agenturen, paw  | 

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