Ein Zufluchtsort für junge verzweifelte Menschen

Ohne scheinbare weitere Lebensperspektive, mit unvorstellbaren Erlebnissen von körperlicher und psychischer Gewalt. In diesen Momenten sind Gerhard Eisschill (60), Leiter des WAKI, Zufluchtsort für Jugendliche in Krisensituationen in Linz, und seine zehn Kolleginnen und Kollegen besonders gefordert. „Wir müssen dabei sehr behutsam mit viel Einfühlungsvermögen und fachlicher Kompetenz den 12- bis 18-jährigen Jugendlichen und ihren Erziehungsberechtigten begegnen, um weitere Traumen zu verhindern, und eine neue Chance eröffnen“, sagt Diplom-Sozialpädagoge Eisschill, der vor genau 30 Jahren das WAKI mitbegründet hat.