Ein Toter bei Zugunfall im Innviertel

Ein Todesopfer forderte ein Verkehrsunfall in St. Peter am Hart im Bezirk Braunau, OÖ: Ein Pkw-Lenker wollte einen unbeschrankten Bahnübergang in der Ortschaft Meinharting überqueren und übersah dabei offenbar einen herannahenden Güterzug. Der Ford Focus wurde etwa 50 Meter weit mitgeschleift. Der Lenker verstarb noch an der Unfallstelle, seine Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen und musste ins Spital geflogen werden.