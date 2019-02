Ein Toter bei Frontalzusammenstoß zweier Pkw im Bezirk Vöcklabruck

Ein Frontalzusammenstoß zweier Pkw hat in der Nacht auf Mittwoch in Schörfling im Bezirk Vöcklabruck ein Todesopfer gefordert. Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung.

Bei dem Zusammenprall wurden beide Fahrzeuge in angrenzende Felder geschleudert und total beschädigt. Der 22-jährige Lenker des einen Fahrzeugs erlitt tödliche, der 25-jährige Fahrer des anderen schwere Verletzungen.