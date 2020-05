Ein Toter nach Heizkessel-Explosion

Kaputte und nur notdürftig abgedeckte Fenster, verrußte Fassaden und angesengte Einrichtungsgegenstände, die wild verstreut ums Haus liegen. Die Spuren der nächtlichen Katastrophe in Wallern an der Trattnach, bei der am Samstagabend ein 54-jähriger Familienvater getötet wurde, sind am Tag danach noch deutlich sichtbar.

Karl B. hatte sich gerade im Heizraum aufgehalten, als gegen 18 Uhr der Kessel explodierte – er hatte keine Chance. „Wir konnten ihn leider nur noch tot bergen“, bestätigt Feuerwehr-Einsatzleiter Wolfgang Kaliauer. Der Brand, der als Folge der Detonation ausbrach, war nach 50 Minuten gelöscht. Die Ursache für die Explosion bleibt aber weiter ein Rätsel. „Wir müssen erst die Datenblätter zur Beschreibung der Heizanlage einholen. In den kommenden Tagen werden Sachverständige dann versuchen, den Fall aufzuklären“, sagt Adolf Wöss, Sprecher der Landespolizeidirektion.