Ein Sommer voller Kulturgenuss

Festival der Regionen: Soziale Wärme im Strudengau

Mit dem Thema „Soziale Wärme“ richtet das Team rund um Festivalleiter Airan Berg den Blick auf aktuelle, gesellschaftspolitische Entwicklungen. Beim Festival der Regionen in Perg-Strudengau sollen das Miteinander, die Empathie und der Respekt voreinander eine Bühne bekommen.

Von 28. Juni bis 7. Juli stehen 38 Projekte auf dem Programm, ausgeführt von nationalen und internationalen KünstlerInnen. Außerdem haben Menschen aus der Region viele Möglichkeiten, das Festival auf verschiedene Weisen mitzugestalten und zu erleben.

Kunst, Literatur, Theater und Musik wollen Fragen beantworten: Wie können wir unsere persönlichen Grenzen aufbrechen und die Augen öffnen für den Menschen, der uns gegenübersteht?

Das Kriegergut in Perg ist Festivalzentrum und Infopoint gleichermaßen, Programmpunkte des Festivals der Regionen gibt es aber nicht nur in Perg, sondern auch in Mauthausen, Grein, Bad Kreuzen und in St. Nikola/ Donau.

www.fdr.at