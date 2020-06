„Ein seriöser, gepflegter Herr“

Egal, ob in der Tabak-Trafik, im Frisiersalon oder im Kaffeehaus auf dem Hauptplatz – niemand kann sich vorstellen, dass W., ein angesehener Bürger, zu den ihm vorgeworfenen Taten fähig sein soll. „Er ist so hilfsbereit und kocht gerne für gesellige Runden“, erzählt ein Mitglied des örtlichen Tennisklubs, bei dem auch der Verdächtige spielt. Die Sache kam ins Rollen, weil sich eines der mutmaßlichen Opfer dem Steyrer Kinderschutzzentrum WIGWAM anvertraute. „Die Anzeige bei der Polizei muss aber immer von einem Betroffenen kommen. Wenn die Familie von einer Anzeige nichts wissen will, gibt es von uns auch keinerlei Hinweise an die Polizei“, sagt Sonja Farkas, die Leiterin des Zentrums.

Die Ermittlungen gegen W. laufen auf Hochtouren. Der 66-Jährige, der in der Justizanstalt Garsten in U-Haft sitzt, streitet alle Vorwürfe ab. Ferdinand Rankl, der zu W.s Pflichtverteidiger bestimmt wurde, kann zum Fall noch nichts sagen. „Ich muss erst einmal den Akt vom Gericht bekommen“, sagte der Jurist am Mittwoch. Fest steht: Nächste Woche sollen die mutmaßlichen Opfer einvernommen werden – unter Einbeziehung eines Psychologen.