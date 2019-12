Ein Rettungsanker für Menschen in Not

Denn die Tafel ist mittlerweile weit mehr als eine Sozialküche: Auf dem Standort am Welser Flotzingerplatz befindet sich ein Verteilzentrum für Lebensmittel und Hygieneprodukte, die noch gut erhalten, aber im Handel nicht mehr verkäuflich sind. „Drei Mal pro Woche fahren wir viele Geschäfte in Wels an, ein Mal wöchentlich machen wir eine große Tour durch Oberösterreich. Die Waren, die wir bekommen, werden von uns kontrolliert und zum einen in der Sozialküche verarbeitet oder sie kommen in unseren Sozialmarkt“, erklärt Erwin Hehenberger.