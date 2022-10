Ein Hoch auf das Leben

„Ein Hoch auf uns. Auf dieses Leben. Auf den Moment. Der immer bleibt. Ein Hoch auf uns, uns. Auf jetzt und ewig. Auf einen Tag. Unendlichkeit.“ Das ist der Refrain des Songs von Andreas Bourani, der 2014 in Deutschland und Österreich sein erster Nummer-eins-Erfolg gewesen ist. Wir sollten das Leben öfter bewusster feiern, denn das Leben ist mehr als Hektik, Stress oder Zweifeln. Erweitern Sie Ihre Komfortzone und kreieren Sie Ihren ganz persönlichen Glückstempel und entzünden ein Feuerwerk aus Endorphinen. Endorphine zählen neben Dopamin, Serotonin und Oxytocin und einigen weiteren Botenstoffen zu den sogenannten Glückshormonen.

Endorphine

Endorphin wird auch als Schmerzhemmer bezeichnet. Haben Sie schon einmal vom „Runner’s high“ gehört? Endorphine sorgen dafür, dass ein Läufer trotz Anstrengung, Schmerzen und Erschöpfung weiter durchhält und sich dabei auch noch gut und glücklich fühlt. Endorphine sind körpereigene Hormone und dienen als natürliches Schmerzmittel. Lachen, gesunde Ernährung und Sporttreiben setzen natürliche Endorphine frei.

Serotonin

Serotonin ist der Stimmungsaufheller unter den Glückshormonen, indem Sie zum Beispiel Zeit in der Natur verbringen, wenn Sie in der Sonne liegen, wenn Sie meditieren. Oxytocin ist bekannt als Liebeshormon. Es wird freigesetzt, wenn Sie sich beispielsweise einen romantischen Wellnesstag gönnen, Komplimente machen oder wenn Sie ganz besonders dankbar sind. Dopamin ist das Belohnungshormon. Es wird ausgeschüttet, wenn Sie zu Ihrer Lieblingsmusik tanzen, wenn Sie Sport treiben oder wenn Sie etwas erledigt haben, was Sie lange aufgeschoben haben.