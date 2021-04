Ein echtes G’riss um Hund und Katz’

In einem halben Jahr, da sei es soweit. Da sehe man die Auswüchse dessen, was sich in den vergangenen Monaten bis jetzt abgespielt habe. Karin Binder leitet das Tierheim in Freistadt und wagt einen Blick in die Zukunft: „In ein paar Monaten sitzen jene Hunde bei uns, die unüberlegt und viel zu schnell angeschafft wurden. Nur weil vielleicht den Kindern langweilig war oder man selber so viel Zeit im Homeoffice verbracht hat.“