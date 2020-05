Ehepaar ist verzweifelt: Haus wird "zugemauert“

In jahrelanger, liebevoller Kleinarbeit haben Josef Pleimfeldner und Ehefrau Hildegard ihr Haus in Schlierbach renoviert. Völlig umsonst. Direkt vor den Wohnzimmerfenstern der Familie schießt eine mächtige Halle in die Höhe, die samt Dach zwölf Meter hoch werden soll. „Unser Lebenswerk ist zerstört“, sagt der 62-jährige Pensionist. Dass die Firma Winter an dieser Stelle bauen darf, liegt am Flächenwidmungsplan der Gemeinde.