Ehepaar von vier Tätern überfallen und gefesselt

Nach dem brutalen Überfall auf einen 64-Jährigen in seinem Haus in Neukirchen an der Enknach, Bezirk Braunau, hat die Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass einer der drei Verdächtigen noch nicht einmal strafmündig – also unter 14 Jahre alt – ist. Um den 13-jährigen deutschen Staatsbürger und einen weiteren Jugendlichen (17) kümmern sich nun die deutschen Behörden.

„Für den 17-Jährigen hätten wir eine Auslieferung beantragen müssen. Bei dem 13-Jährigen wäre das gar nicht möglich“, sagt Alois Ebner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried.

Der dritte Jugendliche, ein Innviertler (17), befindet sich in Oberösterreich in Untersuchungshaft, nachdem er sich der Polizei gestellt hatte. Gegen ihn wird wegen schweren Raubes ermittelt.

Das Trio soll den Pensionisten am 14. Februar überfallen, mit einem Messer bedroht und mit Klebebändern gefesselt haben. Die Jugendlichen stahlen ein Handy, Bargeld, Waffen und den Wagen des 64-Jährigen.