Ehemaliger Shoppingtempel wurde zur Geisterstadt

Im Jänner verkündete die seit 2009 als Eigentümerin fungierende JOHA Gesellschaft, sie verhandle mit drei Investoren. Ein neuer Partner und Betreiber soll rund 70 Millionen Euro für eine Umgestaltung mitbringen. „Es gibt erfolgversprechende Gespräche", erklärt Sprecher Roman Rusy. Wann ein Finanzier präsentiert wird, sei aber ungewiss. Mit zwei Geschäften, die das ehemalige Einkaufsparadies verlassen, sei ein Räumungsvergleich geschlossen worden. Die Ankermieter Media Markt und Interspar an den Enden des Gebäudes bleiben. Was dazwischen hinkommt, sei nicht fix. „Viele internationale Shopbetreiber sind noch nicht in Österreich angesiedelt. Außerdem gibt es etwa in London tolle Dinge wie Massagesalons oder Teestudios in den Zentren", glaubt Rusy an das Potenzial. Der Niedergang des Shoppingtempels habe eingesetzt, weil nie groß investiert worden sei.

500 Meter weiter brummt in der Plus City mit bis zu 45.000 Besuchern an Spitzentagen das Geschäft. Anders als bei der ehemaligen Konkurrenz hängt der typische Geruch von Einkaufszentren aus Parfüm, Essen und Textilien in der Luft. Das Zentrum erwirtschaftet mit seinen 200 Geschäften im Geschäftsjahr 2011 einen Umsatz von 355 Millionen Euro, was einem Plus von 1,66 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.