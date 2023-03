Ehefrau wurde jahrelang in OÖ misshandelt: Mann wollte ihren Bruder töten

Ein 38-Jähriger hat offenbar seinen Schwager in der Nacht auf Montag in Riedau (Bezirk Schärding) mit einem Hackbeil töten wollen. Der Angreifer wurde wegen Mordversuchs festgenommen und in die Justizanstalt Ried im Innkreis eingeliefert, informierte die Polizei am Mittwoch. Wie sich herausstellte, dürfte er auch jahrelang seine Ehefrau schwer misshandelt haben.

Der 38-jährige Türke hatte am Fahrbahnrand auf den 37-jährigen Landsmann gewartet. Als dieser gegen 23.00 Uhr mit dem Auto vorbeifuhr, warf er eine Bierflasche auf dessen Auto, worauf der Lenker anhielt und ausstieg.