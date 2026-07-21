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Frontalcrash: Mutter befreite sich und Sohn aus Auto
Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Eggelsberg wurden drei Menschen verletzt, darunter ein vierjähriges Kind.
Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos Dienstagvormittag in Eggelsberg (Bezirk Braunau) sind die beiden Fahrerinnen, 23 und 38 Jahre alt, sowie ein vierjähriges Kind verletzt worden.
Warum die entgegenkommenden Autos kollidierten, war unklar, so die Polizei. Die jüngere Lenkerin stand unter Drogen.
Der Pkw der 38-jährigen Frau war durch den Aufprall ins Bankett geschleudert worden, danach überschlug er sich und blieb rund 30 Meter weiter auf einer Wiese liegen. Die Frau konnte sich und ihren Sohn auf der Rückbank aus dem Wagen befreien, beide wurden ins Landeskrankenhaus Salzburg eingeliefert.
Die 23-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Salzburg geflogen. Ein vom Amtsarzt bei ihr durchgeführter Drogentest war positiv.
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