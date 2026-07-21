Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos Dienstagvormittag in Eggelsberg (Bezirk Braunau) sind die beiden Fahrerinnen, 23 und 38 Jahre alt, sowie ein vierjähriges Kind verletzt worden.

Warum die entgegenkommenden Autos kollidierten, war unklar, so die Polizei. Die jüngere Lenkerin stand unter Drogen.