Reanimation in Linz: Polizisten retten junge Mutter

Kurz nach 6 Uhr Früh bemerkte ein 29-jähriger Kosovare am Montag, dass seine Frau (26) röchelnd im Bett lag. Er rief nicht die Rettung, sondern seinen Bruder, der daraufhin zur Wohnung fuhr. Erst der Bruder setzte einen Notruf ab.

Polizisten und Rettung trafen beinahe zeitgleich in der Wohnung in Linz ein. Da die Frau zu diesem Zeitpunkt bereits leblos war, begannen die Beamten ohne Zögern mit der Herzdruckmassage. Wenige Minuten später traf der Notarzt ein und übernahm die Koordinierung der weiteren Reanimationsmaßnahmen. Auch die beiden Kleinkinder der Familie – zwei Jahre und vier Monate alt – befanden sich zum Zeitpunkt des Einsatzes in der Wohnung.

Puls erst nach vierter Schockabgabe

Die Reanimation dauerte an, bis nach der vierten Schockabgabe wieder ein Puls feststellbar war. Zuvor war bis zur vierten Schockabgabe kein Puls wahrnehmbar. Anschließend wurde die 26-Jährige in Begleitung des Notarztes in das Kepler Uniklinikum gebracht.