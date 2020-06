Großmutter bei Unfall getötet, Enkerl schwer verletzt

Eine 64-Jährige aus Eberstalzell, Bezirk Wels-Land, ist am Donnerstagvormittag bei einem Verkehrsunfall in ihrem Heimatort getötet worden. Die Pensionistin war mit ihren beiden Enkelkindern Alina (6) und Elias (9) auf der Großendorfer Landesstraße unterwegs, als ihr Fahrzeug von einem entgegenkommenden Pkw frontal gerammt wurde. Am Steuer saß ein 31-Jähriger aus Henndorf in Salzburg. Laut einer Zeugin, die er unmittelbar vor dem Unfall überholt hatte, soll der Flachgauer mit deutlich mehr als 100 Stundenkilometern unterwegs gewesen und in einer leichten Linkskurve über die Fahrbahnmitte gekommen sein.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeuge in angrenzende Wiesen geschleudert. Die 64-Jährige wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Ihre Enkelkinder, die auf der Rückbank saßen, überlebten den Unfall mit schweren Verletzungen, befinden sich aber außer Lebensgefahr. Der neunjährige Elias musste mit dem Rettungshubschrauber in die Linzer Kinderklinik geflogen werden. Die sechsjährige Alina wurde wie der 31-jährige Unfalllenker ins Krankenhaus Wels eingeliefert.

Bei dem Mann wurde ein Alkotest durchgeführt, der allerdings negativ verlief. Die Staatsanwaltschaft veranlasste die Sicherstellung der beiden Fahrzeuge. Die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle dauerten mehrere Stunden.