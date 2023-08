E-Bike-Fahrerin starb bei Kollision mit Fahrzeug in Oberösterreich

Eine 70-jährige E-Bike-Lenkerin ist am Mittwoch in St. Marienkirchen am Hausruck (Bezirk Ried) mit einem Hoflader zusammengestoßen, in der Folge gestürzt und so schwer verletzt worden, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Die Ursache der Kollision ist unklar, berichtete die Polizei.

