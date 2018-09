Durch das „Eiserne“ Thurytal

Bei einem Besuch in Freistadt lassen sich mittelalterliche Kultur und Naturerlebnis bestens verbinden. Als Industriedenkmal und landschaftliches Idyll in Stadtnähe präsentiert sich das Thurytal. Seit etwa 150 Jahren trägt der Oberlauf der Feldaist diesen Namen. Der einst mächtige Hammerwerksbesitzer Josef Thury stammte aus dem Waldviertel und nutzte die Kraft des Wassers der Feldaist zum Betrieb von drei Eisenhämmern.

Wir folgen auf der herbstlichen Wanderung vom Böhmertor am nördlichen Ende der Altstadt dem Wegweiser „Thurytal“. Das nach Norden weisende Tor erinnert an alte Zeiten. Der vor dem Tor liegende Frauenteich hat sich dagegen völlig verändert. Klaus Elmecker ist Kulturstadtrat in Freistadt und erinnert sich: „Wer jetzt in den idyllischen Teich blickt, kann sich kaum vorstellen, dass dieser vor wenigen Jahrzehnten noch fast doppelt so groß war. Er wurde mit Parkplätzen und Geschäften zugebaut.“