Dunkle Wolken über dem Bier-Jubiläum

Die Brauerei Schnaitl in Gundertshausen (Bez. Braunau) zählt mit einem Jahresausstoß von 13.000 Hektolitern zu den Mittelgroßen. Die zentrale Botschaft des Zusammenschlusses sieht Schnaitl in der Betonung des Regionalen in Zeiten der Globalisierung: „Die Großen spielen mit regionalen Marken, weil sie gemerkt haben, dass das zieht. Wir haben ehrliche regionale Marken.“ Aber auch Schnaitl blickt besorgt in die Zukunft. „Schwer zu sagen, wie sich alles entwickeln wird.“ Umso mehr werde es weiterhin auf ein Miteinander ankommen, denn: „Der Große hat die Macht, den Preis zu drücken, die der Kleine nicht hat.“