Dunkelgänger lernen Verständnis für Menschen mit Behinderung

Sinneserlebnisworkshop im Dunkeln, Freiraum Europa, Dietmar Janoschek, Elfriede Dallinger, Blinde in der Volksschule Kronstorf,

Die sechs- bis achtjährigen Schüler nehmen mit ihrer Klassenlehrerin Denise Altenhofer am „Sinneserlebnis-Workshop im Dunkeln“ des Vereins freiraum-europa teil, den Dallinger und ihr Lebensgefährte Dietmar Janoschek leiten. Beide sind im Lauf ihres Lebens komplett erblindet. Janoschek nach einem Unfall, Dallinger nach einer Krankheit. Dennoch gelingt es dem Paar, ein weitgehend unabhängiges Leben zu führen. Sie leben allein in einem schmucken Einfamilienhaus mit Pool in Traun. Janoschek ist Geschäftsführer von freiraum-europa und arbeitet auch als Gerichtssachverständiger für barrierefreies Bauen, Dallinger führt neben ihrer Tätigkeit als Workshop-Coach noch den gemeinsamen Haushalt.