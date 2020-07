"Dummerl" Haberlander: Brockmeyer entschuldigt sich

Die oberösterreichischen ÖVP-Frauen haben am Donnerstag den Rücktritt von SPÖ-Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer gefordert. Er hatte auf Twitter ein Posting mit „gefällt mir“ markiert, in dem die Landeshauptmannstellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) als „Gesundheitslandesrats-Dummerl“ bezeichnet wurde.

Zuerst nachdenken

„Von einem SPÖ-Landesgeschäftsführer würde man sich schon erwarten, dass er nachdenkt, bevor er bei einer so herabwürdigenden und sexistischen Twitter-Meldung auf 'Gefällt mir' drückt. Aber hier fehlt wohl jegliches Feingefühl“, meldete sich Cornelia Pöttinger, die designierte Landesobfrau der OÖVP Frauen. Sie fordern Brockmeyers Rücktritt und eine öffentliche Entschuldigung bei Haberlander.

Nicht in Ordnung

Brockmeyer bedauerte in einer Presseaussendung sein „Like“: „Ich entschuldige mich dafür in aller Form. Die Wortwahl des besagten Tweets ist nicht in Ordnung. Es war eine Antwort auf einen Tweet von mir, die ich nur oberflächlich gelesen hatte. Den Like habe ich natürlich umgehend zurückgezogen und werde in Zukunft umsichtiger agieren.“ Bei der Landeshauptmannstellvertreterin LH-Stellvertreterin habe er sich bereits persönlich entschuldigt, hieß es. ÖVP-Klubobfrau Helena Kirchmayr verlangte auch eine „öffentliche Entschuldigung“ von SPÖ-Landesvorsitzender Birgit Gerstorfer. „Gerstorfer darf nicht tatenlos zusehen, dass Frauen von der SPÖ herablassend behandelt werden.“