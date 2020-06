Drohender Verkehrskollaps in Linz: Appell zum Schulterschluss

Wer morgens nach Linz einpendelt, braucht Geduld. Egal ob er nun von Norden, Westen oder Süden in die Landeshauptstadt fährt – er steht fast immer im Stau. Zeitverluste von 30 Minuten und mehr sind keine Seltenheit. Am Abend wiederholt sich dieses Szenario stadtauswärts. Doch nicht nur die Straßen sind heillos überlastet, auch die Tramways sind überfüllt.

Bei Bürgerbefragungen, was die Linzer am meisten stört, gehören verkehrsbedingte Problembereiche stets zu den meistgenannten. Ankündigungen, wie der täglichen Misere wirkungsvoll entgegenzutreten sei, gibt es zuhauf. Umgesetzt sind bisher aber nur wenige Projekte worden. Mit einem Gemeinderatsantrag am 20. November möchte die ÖVP Linz nun einen Schulterschluss aller Parteien erreichen, dass die im Gesamtverkehrskonzept für den Linzer Großraum vorgesehenen Einzelmaßnahmen (Straßenbahnverlängerung Pichling, Radverkehrskonzept, A7-Anschluss Auhof-Dornach, Begleitprogramm für Westring) sukzessive in Angriff genommen werden.