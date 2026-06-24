Drogenring im Innviertel ausgehoben: 18 Suchtgifthändler in U-Haft

Die Polizei hat einen Drogenhändlerring im Innviertel zerschlagen. Ausgehend von Verfahren gegen einen 49-jährigen Ungarn aus Neuhofen im Innkreis sowie einen 23-jährigen Österreicher aus Ried im Innkreis deckten die Beamten den gewerbsmäßigen Handel mit Kokain und Marihuana auf, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Die Ermittler forschten seit Dezember Lieferanten, Zwischenhändler und Abnehmer aus Oberösterreich, Salzburg und Ungarn aus. Sie legten die Strukturen des Suchtgifthandels im Großraum Ried im Innkreis schrittweise offen.

Festnahmen

21 Beschuldigte in den Bezirken Ried im Innkreis, Grieskirchen, Schärding, Sankt Johann im Pongau sowie in der Stadt Wels wurden wegen des Verdachts des Suchtgifthandels festgenommen, über 18 wurde Untersuchungshaft verhängt.

Zudem konnten mehr als 150 Drogenabnehmer ausgeforscht werden. Bei den Ermittlungen wurden unter anderem Kokain, Marihuana, Bargeld und Mobiltelefone sichergestellt.