Drogenlenker in OÖ: Zwei Probeführerscheinbesitzer und zwei Raser erwischt

Zwei Probeführerscheinbesitzer in Mauthausen und zwei Raser in Linz und Wels sind am Sonntag unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt worden.

Die beiden 17 und 18 Jahre alten Probeführerscheinbesitzer, die erst seit wenigen Wochen beziehungsweise Tagen im Besitz ihrer Lenkberechtigung waren, absolvierten nach einer Kontrolle um 18.45 Uhr in Mauthausen einen Drogentest, der positiv ausfiel.