Drogen geschmuggelt: Frau soll Kind zur Tarnung mitgenommen haben

Gemeinsam mit Polizeibehörden aus Tschechien gelang es dem Bezirkspolizeikommandos Urfahr-Umgebung in Oberösterreich vier Drogendealer auszuforschen, drei von ihnen sollen in Österreich tätig gewesen sein, der vierte in Tschechien.

Als Hauptakteur dieses internationalen Drogenhandels konnte laut Landespolizeidirektion Oberösterreich ein 29-Jähriger in Tschechien ausgeforscht werden: Er soll unter anderem von seiner Kfz-Werkstätte aus Drogen verkauft haben.