Dreirad-Unfall in Thalheim: 69-Jähriger schwer verletzt

Im Ortsgebiet von Thalheim bei Wels ist ein 69-jähriger Mann mit seinem Dreirad schwer verunglückt. Der Mann aus dem Bezirk Wels-Land stürzte am 6. August 2026 gegen 15.55 Uhr auf dem Jägermühlenweg eine Böschung hinunter und erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach der Bergung durch die beteiligten Einsatzkräfte wurde er mit der Rettung ins Krankenhaus Wels gebracht.

Schwierige Bergung dauerte fast eine Stunde

An der Kreuzung des Jägermühlenweges mit dem Mühlenweg fuhr der 69-Jährige geradeaus weiter und stürzte folglich eine Böschung im angrenzenden Waldstück hinunter. Aufgrund der Unfallendlage und der schweren Verletzungen benötigte die Bergung durch alle beteiligten Einsatzkräfte beinahe eine Stunde, bis der Verunglückte an die Rettung übergeben und ins Krankenhaus Wels gebracht wurde.