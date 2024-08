Dreijähriger nach Badeunfall im Mühlviertel wiederbelebt

Ein Dreijähriger ist am frühen Montagabend im Freibad in St. Martin (Bezirk Rohrbach) untergegangen und musste reanimiert werden. In einem unbeobachteten Moment war er zum Becken gelaufen. Kurze Zeit später entdeckte die Mutter ihren Sohn bei der Wasserrutsche am Boden und zog ihn aus dem Becken. Der Bademeister begann mit der Wiederbelebung und der Kleine kam wieder zu Bewusstsein, bestätigte die Polizei einen Bericht in der Kronen Zeitung am Dienstag.