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An Fußgängerampel

Dreijähriger lief in Steyr in ein Auto: Spital

Ein Dreijähriger rannte auf die Straße, während die Mutter die Taste der Fußgängerampel drückte.
30.06.2026, 08:57

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Ein Dreijähriger ist am Montag in Steyr von einem Auto erfasst und verletzt worden. Als die Mutter auf dem Gehsteig gerade die Taste einer Fußgängerampel drücken wollte, dürfte ihr Sohn schon auf die Straße gelaufen sein.

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Linz
Agenturen, bqu  | 

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