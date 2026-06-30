Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Dreijähriger lief in Steyr in ein Auto: Spital
Ein Dreijähriger rannte auf die Straße, während die Mutter die Taste der Fußgängerampel drückte.
Ein Dreijähriger ist am Montag in Steyr von einem Auto erfasst und verletzt worden. Als die Mutter auf dem Gehsteig gerade die Taste einer Fußgängerampel drücken wollte, dürfte ihr Sohn schon auf die Straße gelaufen sein.
Ein Autofahrer sah das Kind, konnte aber trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Bub stürzte und wurde in die Kinderklinik Linz gebracht, so die Polizei.
Kommentare