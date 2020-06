Drei Wiener am Dachstein aus Schneesturm gerettet

Drei Skitourengeher aus Wien sind am Sonntag am Dachstein in Oberösterreich aus einem Schneesturm gerettet worden. Das Trio – eine 28-jährige Frau sowie zwei Männer, 27 und 31 Jahre alt – wollte trotz widriger Witterungsbedingungen von der Simonyhütte (2.205 Meter) ins Tal abfahren. Wegen starker Windböen und schlechter Sicht waren sie aber bereits nach 150 Höhenmetern völlig orientierungslos und setzten einen Notruf ab.

"Ich habe dort oben noch nie so einen orkanartigen Schneesturm erlebt. Uns hat der Wind beim Aufstieg einfach umgeschmissen", schildert Christoph Preimesberger von der Bergrettung Hallstatt, die mit insgesamt elf Mann – darunter Lawinenhundeführer – ausrücken musste. Die Situation sei auch für die Helfer sehr angespannt gewesen. Die Seilbahn auf den Krippenstein war zu diesem Zeitpunkt bereits gesperrt. Per Telefon wies Preimesberger die drei Wiener an, sich im Schnee einzugraben und ihren Standort nicht mehr zu verlassen. "Wenn wir von der Gruppe keine genauen GPS-Daten bekommen hätten, wären wir vermutlich nicht zur Suchaktion aufgebrochen." Vier Stunden lang mussten die Vermissten bei minus 17 Grad Celsius in einem Schneeloch ausharren, bis die Rettungskräfte sie fanden. "Ich bin total froh, dass wir alle – von leichten Erfrierungen einmal abgesehen – unverletzt ins Tal kamen", sagt Preimesberger.

Die Bergekosten von 300 Euro pro Stunde müssen die Geretteten übrigens nicht bezahlen, da alle drei bei einem alpinen Verein versichert sind.