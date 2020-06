Drei Einbruchsserien geklärt

„Die Systematik war stets ähnlich. Sie haben entweder ein Fenster mit Schraubenziehern aufgezwängt oder die Glasscheiben mit Steinen zertrümmert“, sagt Bezirkspolizeikommandant Stefan Haslberger aus Ried. Dann seien die Männer eingestiegen und hätten das Haus ausgeräumt. „Aus Gasthäusern und Lokalen haben sie Sparvereinskästen und Tresore mitgenommen, die sie geplündert und dann entsorgt haben.“ Bei den Coups hatte es das Trio vorwiegend auf Bargeld abgesehen. Einmal wurde auch eine größere Menge Zigaretten erbeutet. Ein 24-Jähriger konnte als Hehler ausgeforscht werden.

Haslberger: „Die Aufklärungsarbeit war sehr schwierig, wir mussten dafür auch Telefonüberwachung und Handypeilung beantragen.“



Im Bezirk Braunau konnte einem 43-jährigen Bosnier das Handwerk gelegt werden, der bei 31 Einbrüchen vor allem Spiel- und Geldwechselautomaten erbeutet haben soll. Gesamtschaden: -Rund 97.000 Euro. „Bei einem Einbruch am 18. November in ein Gasthaus in Altheim ist er erwischt worden“, sagt Martin Pumberger, Bezirkspolizeichef in Braunau.



Ebenfalls in Braunau ist ein 33-jähriger Türke auf dem Weg zu einem wiederholten Firmeneinbruch in Bergheim aus dem Verkehr gezogen werden. „Er dürfte zuvor schon in Braunau aktiv gewesen sein.“