Natur in prächtigen Farben und Formen

Farben und Flächen spielen bei ihren großen Malereien eine bedeutende Rolle. Es sind hauptsächlich Naturerlebnisse, die Doris Miedl-Pisecky in ihrem Dachatelier in Linz auf die Leinwand bringt. In der Galerie im Gwölb auf dem Marktplatz in Haslach sind von 2. bis 31. Juli etliche Werke der etablierten oberösterreichischen Künstlerin ausgestellt.

Seit 2000 hat Miedl-Pisecky regelmäßig Einzelausstellungen und Beteiligungen in Österreich, Deutschland, Tschechien und Ungarn.