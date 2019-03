Doping: Schneller und stärker auf Kosten der Gesundheit

Sie haben sicher mitbekommen, dass bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld einige Sportler des Dopings überführt wurden, darunter auch zwei Österreicher. Die erste Definition von Doping lautete: „ Doping ist die Verabreichung oder der Gebrauch von körperfremden Substanzen in jeder Form oder physiologischen Substanzen in abnormaler Form oder auf abnormalem Wege an gesunde Personen mit dem einzigen Ziel der künstlichen und unfairen Steigerung der Leistung für den Wettkampf.“

Bei Doping denken die meisten an Blutdoping oder den Begriff EPO. Beide Methoden werden vor allem im Ausdauersport angewendet. Hier geht es ja um die Leistungsfähigkeit unserer Muskulatur: Und vor Magnesium, Kalium und Zucker steht dabei der Sauerstoff. Der wird in unseren roten Blutkörperchen an den Zielort transportiert. Haben Sie mehr rote Blutkörperchen (Erythrozyten), steht Ihnen automatisch mehr Sauerstoff zur Verfügung. Am schnellsten geht das mit „fertigem“ Blut, sprich einer Bluttransfusion.

EPO - Erythropoetin - ist eigentlich eine körpereigene Substanz, die die Bildung der roten Blutkörperchen, auf medizinisch Erythropoese, anregt. Mit einer kleinen Zeitverzögerung kommt man also auch hier zu mehr Erythrozyten und damit mehr Sauerstoff.