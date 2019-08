Doobidoo da – Zeitreise in die legendäre Swing-Ära

Sie haben die Haare schön, die Kleider erzählen Geschichten und die Beine auf dem Parkett auch: Die Begeisterung für das Swingtanzen wird immer größer, in mehreren Städten in Oberösterreich gibt es regelmäßige Treffen und Events. In Linz ist die Swingzentrale das Salonschiff Fräulein Florentine, das am Urfahrmarktgelände an der Donaulände vor Anker liegt.