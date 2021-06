Ein Kleid zwischen Tradition und Avantgarde

Seit beinahe eineinhalb Jahren ist Weidinger nun oberster Kulturmanager des Landes und hat schon einiges auf den Kopf gestellt. Für Unmut sorgte etwa, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Dienste in neuen Bereichen machen: „Dabei ist das in großen, internationalen Museen völlig normal. Nur so lernt man die verschiedenen Abteilungen kennen. Ich hatte schon einige schöne Stunden und habe gesehen, was zum Beispiel Familien brauchen, was sie interessiert. Ich hab mich sogar selbst auf einen Traktor in der Sammlung draufgesetzt, die Überwachungskameras haben das gefilmt. Das war eine Aufregung am nächsten Tag, dass die Aufseher mich auf diesem Traktor gesehen haben“, lacht der 60-Jährige.

„Es wird sich noch vieles ändern. Und dass nicht alles auf Begeisterung stößt, ist ein ganz normaler Prozess. Diese Veränderungen dauern noch ein bisschen, aber nicht mehr so lange“, schließt Weidinger.