Neue Pfarren, zu wenig Geld: Diözese Linz schnürt Sparpaket

Mit 1. Juli tritt der neue Pfarrverband „Tassilo-Kremsmünster “ der Diözese Linz in Kraft. Ebenfalls am 1. Juli findet die Tagsatzung der Feststellungsklage einer von der Diözese Linz entlassenen Mitarbeiterin in einer der zusammengelegten Pfarren statt. Was das miteinander zu tun hat?