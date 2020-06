Dienstliche Folgen einer Flucht

Der spektakuläre Ausbruch eines polnischen Häftlings aus der Justizanstalt Linz hat am 30. Juli 2013 für enormes Aufsehen gesorgt: Helikopter kreisten über der Innenstadt, Spürhunde kamen zum Einsatz und drei Einkaufszentren wurden vorübergehend von Polizisten umstellt.

Der entflohene Sträfling Rafal Robert W. blieb jedoch verschwunden. Der 36-Jährige konnte unerkannt ins Ausland flüchten. Bis heute ist die Schengenfahndung nach ihm aufrecht, die österreichische Justiz beantragte einen europäischem Haftbefehl.

Allerdings scheint W. inzwischen der Polizei seiner Heimat ins Netz gegangen zu sein. "Wir haben das von polnischen Kollegen in Erfahrung gebracht. Sie wollen uns auch zeitgerecht informieren, wenn sich seine Strafhaft dort dem Ende zuneigt", bestätigt Silvia Strasser, Sprecherin des Bundeskriminalamts. Doch auch die heimische Justiz steht mit den polnischen Behörden in Kontakt. "Es gibt regen Korrespondenzverkehr – der Antrag für die Übergabe von W. an Österreich ist in Arbeit", erklärt Rainer Nimmervoll, Sprecher des Landesgerichts Linz.