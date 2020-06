Ein bunter Reigen der Liebe

Die Akteure geben sehr oft ihre tiefsten und innersten Gefühle preis, aber es ist ihnen dennoch unmöglich, sich in wahrer Liebe zu vereinen. In Frage wird auch gestellt, ob denn die wahre Liebe überhaupt existiert?

Die 18 Folgen des Stücks, das von Gerhard Willert inszeniert wurde, erzählen alltägliche Geschichten in Poesie gepackt, in denen sich jeder Zuschauer wiederfinden kann. Es gibt kaum Requisiten. Die neun Schauspieler müssen in den zwei Stunden in verschiedensten Rollen schlüpfen, was ihnen auch wirklich gelungen ist. Die Szenen wandeln zwischen Tragischem und absurd-komischen Verstrickungen.

Bereits zum dritten Mal bringt das Musik- und Landestheater ein Werk des französischen Autors und Regisseurs Pommerat auf den Spielplan. Auch das Schauspiel Frankfurt hätte sich um die deutsche Erstaufführung von „Die Wiedervereinigung der beiden Koreas“ bemüht – am Ende fiel die Wahl auf Linz. In seinem poetischen Reigen wurde Pommerat von Arthur Schnitzler und den Filmen Ingmar Bergmans und Wong Kar-Wais inspiriert. Was die Verbindung zwischen den beiden Koreas und den sich nicht liebenden Menschen betrifft, bleibt jedoch Folgendes zu beachten: Vor langer Zeit war Korea ein vereintes Reich. Das Stück ist noch bis 22. März in der Blackbox zu sehen. Alle Infos: www.landestheater-linz.at.