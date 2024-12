Die Weltwirtschaft bleibt nie stehen

Erstens: Die Weltwirtschaft ist ein Tanker, der manchmal langsamer fährt, aber nie stehen bleibt. Für das Jahr 2025 wird ein reales Wachstum von drei Prozent erwartet, auch für die Jahre danach liegt die Erwartung auf ähnlichem Niveau. Jede Geldanlagestrategie sollte global sein, die regionale Konjunkturwahrnehmung ist Basis für falsche Entscheidungen. Global tätige Unternehmen finden ein solides Umfeld vor, was eine grundsätzlich gute Nachricht für den Aktienmarkt ist.

Zweitens: Die Euro-Zinsen werden sinken. Die Markterwartung liegt bei einem EZB-Einlagezins von 1,75 Prozent bereits im Sommer 2025. Die EZB wird von Inflationsbekämpfung auf Konjunkturunterstützung umschwenken. Dies sollten Sie aber bereits heute in Ihren Entscheidungen berücksichtigen. In den USA werden die Zinsen weniger stark sinken, was bei einer Konjunkturerwartung jenseits der zwei Prozent und bei erwarteten Steigerungen der Unternehmensgewinne um gut zehn Prozent auch nicht nötig ist. Der US-Dollar dürfte vorerst noch eine starke Währung bleiben.

Drittens: Wenn die Nacht am dunkelsten ist, dann ist der Morgen nah. Die Aussichten für die Euro-Konjunktur sind eingetrübt – und wahrscheinlich wird es zuerst schlechter werden, bevor es besser wird. Aber: Konjunktur beginnt auch in allen unseren Köpfen. Die Kombination aus sinkenden Zinsen, aus einem entspannteren Umgang mit Themen wie der deutschen Schuldenbremse und eines möglichen Endes des Russland-Ukraine-Konfliktes könnten Blockaden lösen und dazu führen, dass im Jahresverlauf 2025 der Euro-Raum positiv überrascht, auch wenn das heute noch keiner auf der Agenda hat. Auch für 2025 gilt: Investiert zu sein, ist besser, als auf eine Welt ohne Probleme zu warten, weil es diese Welt nie gab und auch nie geben wird.

Alois Wögerbauer ist Geschäftsführer der 3 Banken Generali Investmentgruppe