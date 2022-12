Die Welt ist voller Wunder

Da schwebt eine Schneeflocke direkt neben meiner Nase vorbei und erklärt mir gleich, dass sie eines dieser zahllosen winzigen Schneesternchen ist, die das eingefangene Sonnenlicht mit all seinen bunten Farben weiß erscheinen lassen, und dass all die Zigmillionen Schneekristalle sechs Ecken haben, obwohl keiner dem anderen gleicht. Warum das so ist, wissen nicht einmal die gescheitesten Leute. Es war mir tatsächlich noch nie zuvor aufgefallen, welch wunderbares Kunstwerk so eine Schneeflocke ist.