Die Suche nach dem „Big Picture“

Die Betrachtung der Welt aus unterschiedlichen Blickwinkeln steht dieses Jahr im Zentrum der Ars Electronica. Zahlreiche Programmpunkte widmen sich diesem Vorhaben. Der KURIER stellt die Höhepunkte vor.



Create Your World Das Jugendfestival widmet sich in seiner zweiten Auflage unterhalb des Ars Electronica Centers schrägen Ideen, ausgeklügelten Problemlösungen und ungewöhnlichen Experimenten. Eröffnet wird das Festival im Festival am Donnerstagabend mit treibender elektronische Musik aus der „ Red Bull Music Academy“ (Do., 30.8, bis Mo., 3.8., täglich von 10 bis 21 Uhr).



Teardrops Der Wiener Rupert Huber schließt für seine mehrstündige Musikinstallation und sein Konzert „Teardrops“ im Mariendom Effektgeräte und die Domorgel an ein Klavier an (Sa., 1.9., Klanginstallation; 14–17 Uhr und 20–23 Uhr, Konzert: 23–24 Uhr).



Klangwolke Die Klangwolke im Donaupark erzählt die Geschichte der Vernetzung unserer Welt – angefangen von der Entdeckung der Elektrizität bis hin zur digitalen Revolution und der mobilen Kommunikation (Sa., 1.9. ab 20.30 Uhr).



Die Große Konzertnacht Zum zehnten Mal steht das gemeinsame Projekt von Ars Electronica, Brucknerhaus und Bruckner Orchester im Spannungsfeld zwischen Orchestermusik und digitalen Klängen. Zu hören gibt es unter anderem Kompositionen von Philip Glass oder Johannes Berauer. (So., 2,9., ab 19.30 Uhr im Donaupark und im Brucknerhaus).



Ausstellungen Im Offenen Kulturhaus gibt es bei „ Cyber Arts“ preisgekrönte Prix-Ars Electronica-Projekte zu sehen.

Im Projektionsraum Deep Space im AEC sieht man Weltbilder der Astronomie und der Astrofotografie.