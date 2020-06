Die Stars unter den Porschefahrern

In seiner Arbeit verkaufte Gottfried Weinmayr aus Kirchschlag Jahrzehnte Fahrzeuge der Marke Mercedes, privat bevorzugte er aber stets einen Porsche.

Zu Konflikten mit den Chefitäten sei es aber nie gekommen. „Mir wurde gesagt, so lange ich gut Lastwagen und Omnibusse verkaufe, spricht nichts dagegen“, erzählt der 80-jährige Porsche-Liebhaber.

Warum er sich so sehr für die Konkurrenz interessiert habe? „ Mercedes war immer ein Spitzenprodukt und wird es auch bleiben, aber bei den Sportwagen wirken die Autos eher träge“, erklärt der rüstige Vollgas-Pensionist.

Mit 25 Jahren legte er sich in den 1950er-Jahren den ersten Porsche-Boliden zu, einen Unfallwagen, den er in nächtelanger Arbeit wieder zusammenflicken musste. Seither nannte er 23 unterschiedliche Modelle sein Eigen, zwei besitzt er momentan. Viele gebrauchte Modelle brachte er wieder auf Vordermann. „So wie heute jemand Tennis spielen geht, waren wir in der Werkstatt.“ Mit seiner Frau nimmt er noch immer regelmäßig an Treffen des Porscheklubs teil und sorgt für Staunen. „Viele können nicht glauben, dass ich 80 bin. Die sagen dann, das gibt es ja nicht, so wie du Auto fährst.“