Die Schwarz-Weißen Frauen sind makellos

Im Kampf gegen den Abstieg warten jetzt zwei Nachzügler: erst auswärts Bergheim, dann zu Hause Lustenau. Zuerst müssen die Linzerinnen allerdings an diesem Wochenende in den Westen der Republik reisen. Im Viertelfinale des ÖFB-Cups geht es heute in Vorarlberg gegen Altach/Vorderland.

37 Klubs

In Oberösterreich wird in vier Ligen gekickt, insgesamt sind 37 Klubs engagiert. Auf dem Weg in Richtung zweite Bundesliga sind die Frauen der SPG Wallern/Krengelbach. Sie führen die OÖ-Liga an, in der es zum Rückrundenstart gleich zum Showdown kommt. Die zweitplatzierten Ottensheimerinnen müssen nach Wallern kommen.