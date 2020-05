Die richtige Mischung macht's aus

Eröffnet wurde die Mega-Veranstaltung im Innviertel, die auf einem 150.000 großen Areal angesiedelt ist, bereits am Freitagabend mit dem traditionellen Volksfest.

"Da ist für jeden Geschmack das Richtige dabei", so Slezak, der maßgeblich am Aufschwung der Rieder Messe beteiligt ist. Wer zum Beispiel den extremen Nervenkitzel sucht, ist bei "Panic" - das ist eine der zahlreichen Attraktionen - bestens aufgehoben.

Für ein Erlebnis der besonderen Art sorgt auch das "Around the World", ein 60 Meter hohes Kettenkarrussell, das beim Rieder Volksfest seine Österreichpremiere feiert. Gefeiert wird auch im Barbereich und in der Edelweiß-Alm. Dort heizen Top-DJs die Stimmung an - bis in die frühen Morgenstunden. Kinder können sich hingegen in der "Wonderworld", im "Crazy Boat" oder im "Snow Convoy" so richtig austoben. Dazu gibt's noch ein 38 Meter hohes Riesenrad.

Tolles Angebot für Familien: Morgen, Montag, und am Mittwoch locken im gesamten Vergnügungspark stark ermäßigte Preise.

Einige Tage nach dem Volksfest öffnet die große Landwirtschaftsschau 2011 ihre Pforten. Und zwar am 7. September in Anwesenheit von Bundespräsident Heinz Fischer.