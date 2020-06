Die Register der Duftorgel ziehen

Unübersehbar sind schon jetzt die vier verwitterten Wassertürme aus Holz auf dem Dach des OK-Hauses. Sie sehen aus, als wären sie aus den USA in die Landeshauptstadt importiert worden. Die Behälter stammen von den Berliner Künstlern Folke Köbberling und Martin Kaltwasser. Die Recycling-Spezialisten haben Teile der vormaligen Höhenrausch-Stege abgebaut und die Materialien wiederverwertet. Zählt doch die Transformation zu einer der klassischen Verfahrensweisen der zeitgenössischen Kunst.

Köbberling und Kaltwasser greifen mit ihren Bauwerken auch spielerisch in die gewohnte Skyline der Landeshauptstadt ein, die jetzt ein wenig so wirkt wie eine Westernstadt oder auch New York – je nachdem, wie man sie eben sehen will. Das Dach wird auch ein Platz zum lustigen Plantschen. Das Institut Raum und Design der Kunstuniversität hat hier unter der Leitung Robert Hübners und Josef Bauers einen fantastischen Wasserspielplatz entwickelt.