Die Mohnblume, die nicht blühen wollte

Während ich mich darüber noch wunderte, begann eine von ihnen zu mir zu sprechen. „Seppy, ich weiß genau, dass ich nur einen einzigen Tag lang blühen werde. Deswegen möchte ich mich gar nicht erst entfalten.“ Aber das ist bei Mohnblumen halt einmal so, dachte ich mir gerade, als ich eine blaue Kornblume bemerkt habe, die ganz keck in die Kamera blinzelte.

„Schau dir die Kornblume an, sie blüht schon seit Tagen und hat offenbar immer noch viel Zeit, mit ihrem kräftigen Blau in die Gegend zu leuchten“, meinte die grüne Knospe, doch darauf musste ich antworten: „Genauso lang wie die Kornblume blüht, welkt sie auch wieder vor sich hin, bis sie eines Tages ganz verschwindet. Deine Blütezeit ist nur ganz kurz, aber du strahlst in einer ganz besonderen Schönheit.“