Die Lust, Schmerz hervorzurufen

„Es stellt sich hier die Frage, inwieweit man die Ideale der Elterngeneration nachlebt", erklärt der in Wien lebende Autor. Und diese Frage komme am Land oft vor, sagt er und verweist auf eigene Erfahrungen aus dem Traunviertel. Hinzu kämen düstere Zukunftsaussichten dieser Generation. Ein Studienabschluss sei kein Wert an sich mehr. „Früher gab es noch Sicherheiten wie Wohlstand." Durch die oftmals prekäre Situation am Arbeitsmarkt sei das nun jedoch in Frage zu stellen.

Alpenvorland feiert am 20. April 2013 im Landestheater Linz seine Uraufführung. Am Haus an der Promenade war Arzt übrigens 2011 Inhaber des Thomas- Bernhard-Stipendiums. „Theater passiert im Moment", sagt er, warum ihn diese Art der Literatur fasziniert. Erstmals für Furore sorgte der Dramatiker 2011 mit dem Heimatstück Grillenparz am Wiener Schauspielhaus, wo er auch als Autor tätig war. Darin arbeitete er mit Klischees der Heimatverbundenheit. Ein Saufgelage in scheinbar idyllischer Umgebung gerät außer Kontrolle, Gewaltexzesse brechen aus. Wie auch im Erstlingswerk muss in Alpenvorland jemand sein Leben lassen. Warum das so ist, kann er nicht wirklich beantworten. Nur so viel: „Der Tod ist permanent da, er ist unheimlich und schmerzhaft."